Fond.Pergolesi Spontini, concorso Svoboda per giovani scenografi

(ANSA) - JESI, 14 MAR - Sarà dedicata alla progettazione di allestimento scene e costumi dell'opera contemporanea "De Bello Gallico" su musica di Nicola Campogrande, libretto di Piero Bodrato, la terza edizione del Concorso dedicato al grande scenografo Josef Svoboda, promosso dalla Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Macerata, Bologna, Venezia e Carrara. I vincitori avranno una scrittura artistica per la nuova opera che debutterà in prima esecuzione assoluta il 24 e 26 novembre 2023 (con anteprima giovani il 23 novembre) al Teatro G.B. Pergolesi di Jesi.

Il bando di concorso, con iscrizioni entro venerdì il 17 marzo, è aperto agli allievi iscritti al Bienno di Specializzazione in Scenografia, delle quattro Accademie. Si tratta di una nuova modalità per valorizzare giovani creativi che possono vedere realizzato il proprio progetto scenico e avere la possibilità di valorizzare il proprio curriculum, collaborando con registi professionisti. L'opera contemporanea "De Bello Gallico" composta da Nicola Campogrande, libretto di Piero Bodrato, proposta in un nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini, utilizza la figura e le gesta di Giulio Cesare per affrontare i meccanismi del potere, l'autocompiacimento, la seduzione di massa e la guerra. Il libretto è tratto dai Commentarii "De bello gallico", uno dei libri più famosi di tutta l'antichità, il racconto in prima persona del console Caio Giulio Cesare della lunga serie di campagne dal 58 al 49 a.C.

per conquistare la Gallia Transalpina. In seguito, divenne uno degli uomini più celebrati, ammirati e temuti del suo tempo. I vincitori del concorso riceveranno una scrittura artistica del valore complessivo di 1.500 euo lordi e la copertura delle spese di alloggio a Jesi per il periodo di produzione (ottobre 2023), e potranno realizzare scene e costumi presso il Laboratorio scenografico e la Sartoria Teatrale della Fondazione Pergolesi Spontini. Ci si può iscrivere entro e non oltre il 17 marzo 2023 inviando il modulo di adesione via mail all'indirizzo info@fpsjesi.com. (ANSA).