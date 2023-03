Festival "Prima Scena", Dante Ferretti superstar ad Ancona

E' un fiume in piena lo scenografo e costumista Dante Ferretti, vincitore di tre premi Oscar con la moglie Francesca Lo Schiavo (volata nel frattempo alle Maldive), che ieri ha inaugurato con una conferenza-spettacolo alla Mole Vanvitelliana di Ancona il Festival "Prima Scena" da lui diretto, che porterà nelle Marche per quattro weekend (dopo Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Potenza Picena) alcuni dei più importanti scenografi del mondo.

A 80 anni compiuti il 26 febbraio, con all'attivo quasi cento film, tra cui quelli realizzati in Italia con Pasolini, Fellini e Zeffirelli, e in Usa con Martin Scorsese e Tim Burton, un'ottantina di premi ricevuti che - confessa all'ANSA - mettono in pericolo la tenuta delle sue mensole, è venuto nel capoluogo delle Marche, sua terra natale (è nato a Macerata), per raccontarsi attraverso i suoi bozzetti e festeggiare il compleanno. Nel pomeriggio donerà al Museo Tattile Omero una copia realizzata dall'artista recanatese Niba del plastico di scena del labirinto del film del 1986 diretto da Jean-Jacques 'Il nome della rosa' e assisterà ad un concerto dell'Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi. "Le Marche sono una regione di scenografi - dice Ferretti all'ANSA - e per questo è importante passare il testimone ai giovani, spiegando loro che nell'immaginare una scenografia occorre evitare di riprodurre un luogo alla perfezione, ma creare invece una realtà finta, ma verosimile per renderla più credibile". (ANSA).