Nazionale cantanti giocherà a Senigallia per gli alluvionati

La Nazionale italiana cantanti sarà impegnata ad aprile in una Partita del cuore a favore della popolazione alluvionata di Senigallia (Ancona). E' l'iniziativa "Insieme per Senigallia" che si svolgerà domenica 16 aprile, alle ore 15, allo stadio "Bianchelli". Le convocazioni devono ancora essere annunciate: sicuramente parteciperà Enrico Ruggeri, ma tra i nomi della musica sono attesi anche Gianni Morandi, Moreno Conficconi (Extraliscio), Leo Gassman, Sangiovanni, Lda, Mr Rain.

I giocatori della Nazionale italiana cantanti si confronteranno con la formazione "Charity Team Senigallia", tra cui potrebbero giocare Dj Ringo e alcuni ex calciatori del calibro di Ciro Ferrara. Il ricavato del match di solidarietà andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia. Questa realtà, fin dalla notte del 15 settembre 2022, si è messa in prima linea nella gestione dell'emergenza legata all'esondazione dei fiumi Misa e Nevola che coinvolsero non solo Senigallia ma anche vari comuni dell'entroterra anconetano, da Arcevia a Barbara, Ostra Vetere, Ostra, Trecastelli; l'alluvione causò molti danni anche nel Pesarese. Furono 13 i morti, con danni per 2-3 miliardi di euro a strutture private e pubbliche, comprese strade e ponti.

La Nazionale italiana cantanti, fondata ufficialmente nel 1981, ha già disputato oltre 600 incontri raccogliendo centinaia di milioni di euro a sostegno di gravi emergenze e progetti di solidarietà grazie alla partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, calcio, musica e sport. L'evento gode del patrocinio del Comune di Senigallia. (ANSA).