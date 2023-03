Truffe e maltrattamenti famiglia, 2 avvisi orali questore Fermo

(ANSA) - FERMO, 02 MAR - Il questore di Fermo, Rosa Romano, a conclusione delle attività istruttorie svolte dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso due provvedimenti di avviso orale nei confronti di persone residenti, rispettivamente a Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare, responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e quindi socialmente pericolose. Tutti i destinatari delle misure di prevenzione personali erano destinatari di misure cautelari e denunciati in stato di libertà per episodi delittuosi. Nel primo caso si tratta di un soggetto denunciato per truffa in danno dei privati cittadini, tratti in inganno sulla compravendita di telefoni cellulari e smartwatch. L'uomo si faceva pagare somme di denaro, senza consegnare la merce pagata e rendendosi poi irreperibile. E' stato deferito in stato di libertà innumerevoli volte per delitti contro il patrimonio. Nel secondo caso è stato sottoposto a misura cautelare con allontanamento dalla casa familiare un uomo che aveva commesso numerosi reati e azioni minacciose, violente e via via più pericolose nei confronti dei propri genitori, concretizzatesi in delitti contro la famiglia, la persona ed il patrimonio. (ANSA).