Mattarella a inaugurazione Centro Nazionale Lega del Filo d'oro

(ANSA) - ANCONA, 02 MAR - Il 30 marzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà in visita alla Lega del Filo d'Oro per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro Nazionale di Osimo, lo ha confermato ieri sera il Quirinale alla Fondazione. Lo rende noto l'ente che si occupa di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.

Già nel novembre del 2017 il presidente Mattarella aveva ricevuto al Quirinale una delegazione dell'Ente, che aveva portato alla sua attenzione i bisogni e le istanze delle persone sordocieche e delle loro famiglie, invitandolo a visitare il nuovo Centro Nazionale di Osimo, il progetto più importante oggi diventato una struttura all'avanguardia. "La notizia della visita del presidente Mattarella ci riempie di gioia - dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione- per l'attenzione all'opera che portiamo avanti, con grande impegno, da quasi 60 anni. Siamo quindi grati ed orgogliosi di ricevere il Capo dello Stato, che ringraziamo sentitamente". Il programma ufficiale della visita verrà definito nei prossimi giorni. (ANSA).