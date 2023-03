Ferrovie: lavori potenziamento linea Ancona-Pescara-Termoli

(ANSA) - ANCONA, 01 MAR - Lavori di potenziamento infrastrutturale tra Civitanova Marche e Loreto, nelle Marche, sulla linea Ancona - Pescara e tra Francavilla e Ortona sulla Pescara - Termoli, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Gli interventi riguardano in particolare l'adeguamento sismico di un ponte ferroviario a Porto Recanati (Macerata) ed attività propedeutiche all'attivazione dell'Apparato Centrale Computerizzato - Multistazione (ACC-M) tra Francavilla e Ortona, in Abruzzo. Per consentire la piena operatività dei cantieri, dalle ore 8:45 di sabato 4 alle ore 17:45 di domenica 5 marzo la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche, consultabili sul sito di Rfi e sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. I lavori - del valore complessivo di oltre 15 milioni di euro - vedranno impegnate circa 50 persone, tra tecnici Rfi e delle ditte appaltatrici.

