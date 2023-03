A Macerata 10 postazioni 'intelligenti' per raccolta rifiuti

(ANSA) - MACERATA, 01 MAR - Al via oggi un progetto pilota di raccolta dei rifiuti messo a punto dal Comune di Macerata di concerto con il Cosmari, per sperimentare, in alcune zone extraurbane, un sistema in grado di riconoscere l'utente e misurare i rifiuti indifferenziati al momento del conferimento.

Nelle zone individuate per la sperimentazione, in cui vige già il sistema "stradale" di raccolta dei rifiuti, i cassonetti attuali saranno sostituiti con altri dotati di dispositivi elettronici in grado di riconoscere l'utente e abilitarlo al conferimento. I dispositivi di chiusura elettronica dei cassonetti e le altre tecnologie di gestione sono stati forniti dalla ditta Emz - Tecnologie Ambientali di Bolzano "Ci auguriamo che questa fase sperimentale porti risultati vantaggiosi e a intraprendere un nuovo percorso sulla gestione dei rifiuti" il commento del sindaco Sandro Parcaroli. "Il nostro obiettivo è raggiungere un'elevata percentuale di raccolta differenziata come avviene, a esempio, a Ferrara, città universitaria come Macerata, un modello a livello nazionale in quanto la città si attesta all'86%" ha spiegato l'assessore all'Ambiente Laura Laviano. Le postazioni interessate dalla sperimentazione sono dieci: otto destinate a servire le utenze nelle zone di contrada Collevario, Fontescodella, Corneto, Vallebona e Valteia e due dedicate agli studenti universitari fuori sede e posizionate lungo viale Trieste e viale Leopardi. Ogni postazione è costituta da un cassonetto per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile munito di dispositivo elettronico di controllo dell'apertura e calotta volumetrica; un cassonetto per il multimateriale (plastica e barattolame metallico) e uno per i rifiuti cartacei dotati entrambi di dispositivo elettronico di controllo dell'apertura e coperchio calibrato; un carrellino per il vetro e uno per i rifiuti umidi organici, liberamente accessibili. Il riconoscimento dell'utente e l'apertura dei cassonetti avverranno tramite un'app, scaricabile sullo smartphone. Prevista l'emissione di una card elettronica che potrà essere utilizzata in via alternativa. Il progetto sperimentale, del valore di circa 88mila euro, ha ottenuto un finanziamento regionale di 54mila euro. (ANSA).