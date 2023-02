Archivio Stato in ex caserma Stamura Cardeto,via a progettazione

Nell'ex caserma Stamura sul Cardeto ad Ancona, abbandonata dai primi anni '70, verrà trasferito entro il 2026-2027 l'Archivio di Stato, ora situato altrove in locazione passiva, ricavando spazi per 4.500 metri quadrati e adibendo il resto delle strutture ad attività didattiche, commerciali e sociali: tra le ipotesi di utilizzo, un caffè letterario, spazi ad associazioni culturali, all'Università politecnica delle Marche che dà supporto. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato da Comune, Agenzia del Demanio e Archivio di Stato per un progetto di fattibilità relativo a interventi stimati per circa 20 milioni di euro.

Il 'sogno', dopo gli studi di fattibilità per comprendere limiti di intervento e scavo in zona storica, e l'eventuale via libera della Sovrintendenza, ha detto il direttore regionale del Demanio, Cristian Torretta, sarebbe anche realizzare un parcheggio interrato sotto l'ex caserma per agevolare la fruizione di Parco e dei futuri servizi.

Il restauro dell'ex caserma, ha riferito Torretta, "è un progetto su cui abbiamo lavorato in sinergia con il sindaco: l'obiettivo era rispondere alla richiesta della cittadinanza, cioè ridare vita all'immobile, senza alzare il carico antropico". L'assist è arrivato dall'Archivio di Stato, rappresentato da Maula Sciri, che da tempo cercava spazi per l'enorme quantità di documenti: "17.000 metri lineari di cui 2.500 di archivio storico del Comune" a cui se ne aggiungeranno 5.500 in arrivo dalle amministrazioni statali. Un maggiore appeal della zona potrebbe agevolare anche l'area del vecchio faro per attività culturali o commerciali.

Tra i firmatari del protocollo la sindaca Valeria Mancinelli che ha parlato di "giornata importante per la città", di "svolta storica per il Cardeto, uno dei cuori e luoghi identitari della città, una zona bellissima ma richiede interventi consistenti di rigenerazione; "l'operazione mette con i piedi per terra questioni e aspirazioni che hanno alimentato il dibattito pubblico" con fondi ministeriali. L'auspicio di Torretta è "completare entro l'anno la progettazione di fattibilità, chiudere la definitiva nei primi mesi del 2024 entro il quale avviare i lavori per completarli nel 2026 o 2027. (ANSA).