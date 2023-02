Pd: primarie Marche, 11.243 votanti alle 14

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - Alle ore 14:00 nei quasi 200 seggi allestiti nelle Marche per le primarie del Pd hanno votato 11.243 persone. Lo si apprende dalla Commissione Congresso regionale. Secondo fonti del partito il 'traguardo' da raggiungere per la consultazione è di 20mila votanti. Nelle Marche, oltre al segretario nazionale, scegliendo tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, si vota anche per la nuova segretaria regionale: le candidate sono Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi. (ANSA).