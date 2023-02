Incidenti stradali: frontale tra auto, muore 46enne a Macerata

(ANSA) - MACERATA, 26 FEB - Un uomo di 46 anni è morto in un incidente avvenuto intorino alle 2:15 la scorsa notte, lungo la Sp 77, nel territorio di macerata. La vittima era a bordo di una Fiat Panda vecchio modello con cui sarebbe scontrata una Ford Kuga con tre persone a bordo, che sono rimaste ferite in modo non grave. Coinvolta nel sinistro una terza autovettura. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale che sta conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).