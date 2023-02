Anziana uccisa a coltellate a Fermo, marito piantonato

Una donnna di 85 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo letto a Capodarco di Fermo con i segni di una coltellata all'addome. A dare l'allarme è stato uno dei figli. In casa c'era anche il marito, di 88 anni, in stato di choc, che è stato ricoverato in ospedale, dove è piantonato dalla polizia. L'anziana era allettata. Sulle braccia del marito sono state rilevate anche lievi ferite alle braccia.

Nell'abitazione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello insanguinato. La vittima si chiamava Giuseppina Traini, era allettata da tempo a causa di una lesione ad un vertebra. Il marito potrebbe essere sentito in giornata dal magistrato che sta procedendo. Per tutta la notte la polizia scientifica ha lavorato nell'abitazione della coppia, in via Fortuna. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, sembra che qualcuno abbia sentito delle grida nella serata di ieri. Sul luogo è arrivato anche il sindaco di fermo Paolo Calcinaro, che esprime "vicinanza ai figli, ai familiari, a tutta la zona di Capodarco".