Prof e alunni difendono donna aggredita,sindaco'atto coraggioso'

PESARO, 25 FEB - Il marito tenta di aggredire la moglie ma in difesa della donna arrivano una professoressa e i suoi studenti che riescono ad evitare il peggio. E' quanto avvenuto ieri mattina a Pesaro, nei pressi del liceo Mamiani, nella zona di San Decenzio.

La donna si trovava con il marito nell'auto in sosta: tra i due è scoppiata una lite e quest'ultimo ha tentato di aggredirla. La prof e i suoi alunni, probabilmente attirati dalle urla, sono corsi verso l'auto e hanno immediatamente circondato il veicolo, cercando di convincere l'uomo a smettere.

L'insegnante, che nella corsa verso l'auto si è slogata una caviglia, ha anche chiamato la polizia ma quando gli agenti sono arrivati l'uomo si era già allontanato. "Un gesto straordinario e molto coraggioso - ha sottolineato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - che dimostra il loro grande senso di civiltà e comunità.

Un valore che va insegnato in tutte le scuole, tramandato nella cultura, diffuso da chi esercita responsabilità pubbliche".

