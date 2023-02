Pd: nelle Marche sfida tra due donne per segreteria regionale

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Nelle Marche due donne sono in lizza per il ruolo di segretario regionale del Pd, ponendo fine ad un lungo commissariamento. Il popolo delle primarie che domani andrà a votare nei 192 seggi allestiti in tutta la regione non dovrà scegliere solo il segretario nazionale tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, ma anche quello regionale tra Michela Bellomaria, 41 anni, vice sindaco di Cerreto d'Esi (Ancona), e Chantal Bomprezzi, 32 anni, avvocato e assegnista di ricerca all'Università di Bologna e consigliere comunale di minoranza a Senigallia (Ancona). Alla vincitrice spetta il compito di risollevare il Pd marchigiano, in profonda crisi dopo la sonora sconfitta alle regionali del 2020, che ha portato per la prima volta ad un governo di centrodestra con un presidente, Francesco Acquaroli, di Fdi, dopo decenni di esecutivi di centrosinistra, e le ultime politiche. Dopo il 2020 prima si è cercato di avviare un congresso 'costituente', rinviato anche per l'emergenza covid, per poi andare al commissariamento. Serve un rinnovamento del partito e Bomprezzi, candidata da una ventina di giovani "dal basso", vuole esplicitamente mettere "da parte personalismi e vecchie leadership". Per Bellomaria, che mette in campo anche l'esperienza di vice sindaco, affiancata da una squadra di giovani, amministratori locali e dirigenti, il Pd deve tornare a parlare "al Paese reale, con un linguaggio semplice chiaro". Tutte e due sostengono Bonaccini, ma Bomprezzi potrebbe intercettare a livello regionale il voto pro Schlein. Bellomaria è sostenuta, tra gli altri, dai sindaci di Pesaro Matteo Ricci, coordinatore nazionale dei sindaci Pd, di Ancona Valeria Mancinelli, e dal capogruppo regionale dem Maurizio Mangialardi. Con Bomprezzi si sono schierati il parlamentare Francesco Verducci, l'ex sottosegretaria al Mise Alessia Morani, i consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo, Romano Carancini, e altri sindaci come quello di Jesi Lorenzo Fiordelmondo. Tra attenzione alle politiche di genere e all'entroterra, le due candidate hanno tanti punti in comune, compresa l'idea di riportare al centro "i temi come il lavoro, i diritti, l'uguaglianza, la sostenibilità" al posto delle alchimie di partito. (ANSA).