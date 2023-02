Airpod, occhiali e caricabatterie contraffatti in porto Ancona

Nell'ambito dei controlli per il contrasto di traffici illeciti nel porto di Ancona l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la Guardia di Finanza hanno controllato un autoarticolato di nazionalità greca appena sbarcato da un traghetto proveniente dalla Grecia e destinato ad una società del centro Italia, con a bordo un grosso quantitativo di merce di origine cinese. Sono stati rinvenuti circa 25mila prodotti recanti vari marchi noti, di auricolari, caricabatterie e occhiali, che da verifiche con le case produttrici interessate, sono risultato contraffatti. Rinvenuti inoltre, sempre nello stesso mezzo, oltre 100mila articoli di elettronica e prodotti per saloni di bellezza sprovvisti delle indicazioni obbligatorie relative all'importatore, stabilito nella Unione Europea, in contrasto a quanto disposto dalla normativa vigente (Codice del Consumo). Il responsabile dell'importazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di contraffazione. E' stata inoltre inviata una segnalazione alla competente Camera di Commercio per le violazioni amministrative riscontrate. (ANSA).