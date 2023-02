Sanità: Gimbe,Marche 5/e in Italia Livelli essenziali assistenza

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - Marche al quinto posto tra le Regioni e le Province autonome per Livelli essenziali di assistenza (Lea). Lo evidenziano i dati della Fondazione Gimbe a proposito delle cure essenziali dopo le nuove "pagelle" del Ministero: nel 2020 promosse solo 11 regioni, tra cui le Marche, e al sud solo la Puglia. Con la pandemia, ha rilevato Gimbe, peggiorano i livelli in quasi tutte le regioni nella classifica che vede Emilia Romagna in testa e Calabria in coda.

Nel 2020 il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è stato di 245,7 (punteggio massimo 300). Secondo Gimbe, la Regione Marche "si posiziona quinta tra le regioni e province autonome ed è risultata adempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) perché ha registrato un punteggio più che sufficiente nell'area della prevenzione (79,01 su 60), nell'area distrettuale (91,68 su 60) e nell'area ospedaliera (75,05 su 60)".

In dettaglio, dalla valutazione dei 22 indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), la Regione si colloca: 6/a per l'area della prevenzione; 5/a per l'area distrettuale; 6/a per l'area ospedaliera. (ANSA).