Morta Marilù Urban, ex delegata Lipu di Fermo

(ANSA) - FERMO, 21 FEB - La Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli ,di Fermo e delle Marche, comunica "con dolore" la scomparsa di Marilù Urban, ex Delegata Lipu di Fermo, avvenuta domenica a Bologna. Marilù era nel gruppo dei fondatori della Lipu a Fermo, nel 1982, più di quarant'anni fa, insieme ad alcuni amici come Paolo Prignacchi, Giocondo Rongoni, Luciano Rosini, Fabrizio Ricci e altri, in un momento storico in cui non c'erano ancora associazioni ambientaliste o animaliste in città. E' stata in seguito responsabile della Delegazione Lipu di Fermo per trent'anni, fino a due anni fa; è stata coordinatrice regionale per le Marche, promuovendo la costituzione di diverse delegazioni provinciali; ha anche rivestito importanti cariche a livello nazionale nella associazione, come Consigliere nazionale e vice presidente, negli anni in cui presidente era Danilo Mainardi. Non ha mai perso una assemblea nazionale, e ne ha anche organizzata una nel 1993 al Parco del Conero. Ha partecipato insieme ad altre associazioni e privati cittadini alla costituzione del Comitato Tag Costa Mare, oltre ad essere sempre presente nelle maggiori battaglie ambientaliste. La Lipu di Fermo e il Coordinamento Regionale si stringono con affetto al marito Gianni Costa, alle figlie Marina e Tullia e alle nipotine.

Il funerale si svolge a Fermo, alla Chiesa di Santa Lucia, Mercoledì 22 febbraio alle ore 15:00. La Lipu chiede di non portare fiori recisi ("lei non vorrebbe") e annuncia che pianterà degli alberi a Fermo in nome di Marilù. (ANSA).