27enne ucciso a Pesaro: polizia cerca amico 30enne

(ANSA) - PESARO, 21 FEB - La Squadra Mobile, che sta indagando sull'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto con segni di coltellate nella sua casa di Pesaro, sta cercando un amico del giovane, un 30enne di Pesaro, che si sarebbe allontanato da casa. Panzieri, incensurato, si era trasferito da poco nell'abitazione in via Gavelli a Pesaro, dove stamane il fratello ha rinvenuto il cadavere. Il giovane è stato aggredito con 13 coltellate. Molti dei fendenti, da quanto si apprende, lo hanno raggiunto alla schiena. Il giovane avrebbe cercato di difendersi, ma l'assassino che lui stesso aveva fatto entrare in casa, forse per cenare insieme, lo ha colpito, verosimilmente mentre Pierpaolo stava cercando di rifugiarsi in bagno per sfuggire ai colpi. L'arma del delitto, che dovrebbe essere un coltello, non è stata ancora trovata. (ANSA).