Covid: Marche, ricoverati restano 50 e incidenza scende a 35

Nell'ultima settimana è scesa ancora nelle Marche l'incidenza di casi di positività al Covid ogni 100mila abitanti (da 38,76 a 35,97) e si registra un degente in meno negli ospedali marchigiani (ora sono 50). Sono dati evidenziati dal bollettino settimanale di aggiornamento del Servizio Sanità della Regione che dà conto di 541 positivi registrati in 7 giorni (583 la settimana precedente) sulla base di 2.192 tamponi eseguiti e 13 persone decedute (dal totale di 4.375 di 7 giorni fa all'attuale 4.388).

Per quanto riguarda i ricoveri, solo un degenti si trova in Terapia intensiva Asur Marche (dato invariato); sono due in Semintensiva (-2) e 47 in reparti non intensivi (+1). Sono sette le persone in osservazione nei pronto soccorso e 807 quelle in quarantena.(ANSA).