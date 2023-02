Comuni: Ascoli, piano triennale lavori da 230 mln di euro

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 18 FEB - La giunta comunale di Ascoli Piceno ha adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, e il connesso elenco annuale 2023.

Sono 150 gli interventi complessivi inseriti nel programma triennale, 95 dei quali ricompresi nell'elenco annuale 2023, per un importo degli interventi di 203.480.190,27 euro (relativi all'anno in corso), che arriva a 230.268.313,36 euro considerando anche i lavori previsti per il biennio successivo.

Tra gli interventi con più alta priorità figurano quelli relativi alla Fortezza Pia: riqualificazione (lotto I), restauro delle mura urbiche (lotto II) e passeggiata archeologica lungo le mura urbiche (tratto nord - lotto III, tratto sud - lotto IV). Ci sono poi la riqualificazione dell'area urbana ex Caserma Vellei, la realizzazione "Villaggio diversamente" presso il villaggio del fanciullo, la ristrutturazione Palazzina ex-SAUC, il collegamento ciclabile via Tevere-Monticelli, la realizzazione del ponte sul fiume Tronto, gli interventi di adeguamento sismico presso gli istituti scolastici cittadini, gli interventi previsti con i finanziamenti Pinqua e altro ancora, come ad esempio la realizzazione di un'area camper, la realizzazione di cicloparcheggi e aree di sosta attrezzate, interventi presso la sede dell'Università in Lungo Castellano.

"Un piano opere pubbliche cospicuo e ambizioso, che andrà ulteriormente a migliorare e dare un nuovo volto alla nostra fantastica città" ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti: "i lavori spazieranno su più settori: da quelli infrastrutturali e di trasporto agli interventi su beni culturali, passando per le opere scolastiche, abitative, sociali, sportive, ambientali e per il tempo libero". (ANSA).