Premio Regeni a laureata dell'Università di Macerata

(ANSA) - MACERATA, 17 FEB - Veronica Botticelli, laureata in Giurisprudenza all'Università di Macerata, ha vinto il premio per tesi di laurea magistrale "Valore della conoscenza e della ricerca per la tutela dei diritti umani" istituito dal Ministero dell'Università e della Ricerca in memoria di Giulio Regeni. Il tema della tesi era "Il crimine di genocidio nel diritto internazionale: un'unica fattispecie, due differenti regimi di responsabilità", con relatore Paolo Palchetti. Attualmente Botticelli, dottoranda di ricerca in Diritto internazionale pubblico all'Università di Padova, è in Lussemburgo, all'Istituto Max Planck di Diritto processuale internazionale, europeo e regolamentare per le sue ricerche. "Sono felice e grata perché si tratta di un riconoscimento non soltanto individuale, ma anche dell'elevata qualità della didattica e della ricerca che il Dipartimento di giurisprudenza, e non solo, dell'Università di Macerata sta promuovendo da diversi anni - ha detto Botticelli -. Come dottoranda, poi, mi emoziona e onora sapere di aver raccolto, benché in maniera indiretta e del tutto simbolica, il 'testimone' di un giovane ricercatore prematuramente scomparso mentre era all'estero a perseguire la sua passione per la ricerca". Durante gli ultimi anni Veronica ha avuto diverse esperienze di ricerca all'estero in istituti prestigiosi a L'Aia e in Lussemburgo. Nel 2021 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Ancona. (ANSA).