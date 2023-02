Pd: Marche, Bonaccini al 55%, Schlein al 35%

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - Nei circoli dem marchigiani si sono concluse le operazioni di voto per il congressi di circolo e l'investitura ufficiale dei due candidati che si sfideranno alle primarie del 26 febbraio per la segreteria del Pd. Nelle Marche Stefano Bonaccini in testa con il 55% dei voti, seguito da Elly Schlein con il 35%; poi Gianni Cuperlo con circa il 6% dei consensi e Paola De Micheli intorno al 4%. (ANSA).