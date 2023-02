Comune di Ancona lancia primo progetto Comunità Energetica

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - Produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, per risparmiare sulla bolletta e non inquinare l'ambiente. Questo il principio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), sancito da due provvedimenti del 2019 e del 2021, che consente di associare due o più soggetti pubblici e privati per produrre energia su scala locale, e che il Comune di Ancona ha deciso di sperimentare per la prima volta, installando un impianto fotovoltaico sul lastrico solare del Parcheggio degli Archi. L'iniziativa è stata presentata oggi dalla sindaca Valeria Mancinelli, con gli assessori all'Ambiente Michele Polenta, Lavori Pubblici Paolo Manarini, Viabilità Stefano Foresi e Bilancio Ida Simonella, che per il progetto si sono avvalsi della collaborazione della società Mobilità & Parcheggi Spa (M&P) di proprietà del Comune. L'intento - hanno spiegato alla stampa che è potuta salire sul piano di copertura del parcheggio - è quello di utilizzare l'intero spazio terrazzato (circa 2.500 mq) per installarvi dei pannelli solari, a partire dalle pensiline ombreggianti già esistenti, per garantire una produzione energetica pari a circa 125mila kWh annui, in grado di coprire il 65% del fabbisogno energetico del parcheggio, che verrà captato da un sistema di accumulo già predisposto. "Il lastrico del parcheggio - ha spiegato il direttore di M&P Giorgio Luzi - è ideale per catturare energia solare, perché è esposto all'irraggiamento e lontano da zone d'ombra. L'energia prodotta di giorno può essere immediatamente utilizzata di notte per illuminare la struttura". Nei programmi del Comune la potenzialità dell'impianto, pari a 100 kW di punta (kWp), può essere estesa fino a 350 kWp con altri pannelli fotovoltaici sulle coperture delle vicine scuole Leonardo da Vinci e Aporti, delle palestra di Borgo Pio e dell'edificio dell'Erap. In questo modo, secondo la sindaca, "l'eccedenza di energia potrà essere condivisa con i commercianti della zona e con i residenti, con ruduzione delle bollette". Tre mesi i tempi previsti per la prima parte dei lavori, con una spesa di circa 260mila euro. Per gli ampliamenti servirà un ulteriore progetto.

L'esperimento sarà ripetuto al Palabrasili di Collemarino.

(ANSA).