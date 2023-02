Danneggia dieci auto ad Ancona, bloccato da Ps e denunciato

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - La Squadra Volanti della Questura di Ancona è intervenuta la scorsa notte in Corso Carlo Alberto, dove era stato segnalato un uomo, in stato di alterazione, che stava danneggiando le automobili in sosta, infrangendo i lunotti posteriori dei veicoli. La Sala Operativa ha diramato una descrizione dell'uomo, che si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, accertavano la presenza di vetri infranti e parti di alcuni veicoli danneggiati, nel contempo, alcuni cittadini presenti indicavano la direzione di fuga dell'uomo verso il centro città.

Le Volanti hanno intercettato il responsabile all'incrocio tra Corso Carlo Alberto con Via De Gasperi, mentre stava continuando a danneggiare le automobile nella piazzola del parcheggio degli Archi. Ha cercato di allontanarsi alla vista degli agenti, ma è stato raggiunto e fermato. Si tratta di 28enne somalo, aveva le mani ferite. Accompagnato in Questura, è stato medicato da personale sanitario. Una decina le auto danneggiate, il 28enne è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente per danneggiamento. (ANSA).