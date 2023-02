A 6 anni cade in un fosso nel Maceratese, individuato, sta bene

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - E' stato individuato e raggiunto dalle squadre di soccorso un bambino di 6 anni, scivolato in un fosso nei pressi della Grotta di San Francesco a Pian dell'Elmo, nel territorio di Apiro (Macerata) nel primo pomeriggio. E' in buone condizioni di salute. Era caduto in un fosso innevato mentre era con i genitori, dopo una visita alla grotta. Sul luogo, il versante ovest del Monte San Vicino, il Soccorso Alpino con tre squadre alpine e tutto il comparto speleo del Cnsas Marche, i vigili del fuoco con una squadra da Apiro e una Saf giunta da Macerata, oltre a unità cinofile, il 118, i carabinieri. L'area è sorvolata dall'eliambulanza Icaro 02 che si è levata in volo da Fabriano (Ancona). (ANSA).