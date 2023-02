Maltempo: neve e ghiaccio, chiuse scuole ad Amandola e Offida

Ad Amandola, nel Fermano, a causa delle pessime condizioni atmosferiche dovute alla neve ed alla pericolosa presenza di ghiaccio sulle strade, il sindaco Adolfo Marinangeli, "per motivi di sicurezza" e di concerto con la dirigente scolastica, ha emesso ordinanza di chiusura, per la giornata di oggi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Anche il primo cittadino di Offida (Ascoli Piceno) Luigi Massa, sentita la ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico, non potendo garantire la sicurezza negli spostamenti dei mezzi emetterò una stessa ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ma "nido d'infanzia e primavera saranno aperti".

Scuole chiuse oggi nell'Ascolano, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, anche a Castignano, Monteprandone, Cossignano, Massignano, Montefiore dell’Aso, Ripatransone. Ovunque si lavora per liberare le strade dalla neve. Nevica nelle zone terremotate. (ANSA).