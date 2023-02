Al via a Treia demolizione fabbrica dismessa da 30 anni

Iniziata a Treia (Macerata) la demolizione dell'ex Ruter, la fabbrica di materiale plastico dismessa da almeno 30 che si trova proprio a ridosso di Villa Spada. Definita "ecomostro", la fabbrica recentemente era stata acquisita dal Comune che ora ha dato avvio al progetto di riqualificazione dell'area, dove sarà necessario far intervenire anche ditte specializzate per la rimozione dell'eternit.

"È una giornata storica per la città - ha detto il sindaco Franco Capponi - Al posto di questo ecomostro sorgeranno infatti strutture a servizio della comunità, anche con finalità turistiche". "È, infatti, in programma un progetto che cambierà completamente il volto dell'area: vi sorgerà un parcheggio attrezzato per il parcheggio camper e autovetture, con un centro informativo turistico, un'area per noleggio, una ricarica bike e l'officina per le e-bike - ha spiegato il sindaco - Sarà un hub di trasferimento dai camper e dalle auto per l'utilizzo di bike.

Da qui si potrà partire nelle direzioni mare o monti percorrendo la nuova ciclovia del Potenza oppure, per i più allenati o professionisti - ha concluso - arrivare alle varie piste di cross, country o downhill della località di san Lorenzo di Treia e dei percorsi inter-comunali di Treia, Cingoli e San Severino Marche". (ANSA).