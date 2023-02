Turismo: Ancona, percorso comunità per guida non convenzionale

(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - Al via il percorso di comunità "Nonturismo Ancona", che porterà alla pubblicazione, nel 2024, della guida Ancona. Deviazioni inedite raccontate dagli abitanti, scritta da redazioni di comunità e volta a far emergere quello che è lo spirito del luogo, oltre gli aspetti meno convenzionali. Il progetto, aperto a tutta la cittadinanza, sarà presentato sabato 11 febbraio, ore 16, nella Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana da Sineglossa, organizzazione culturale transdisciplinare, e dallo scrittore Wu Ming 2, che guiderà il pubblico nel primo laboratorio di comunità, per poi partecipare come curatore a tutto il percorso.

L'iniziativa rientra in Sistema, progetto ambientale, culturale e formativo per la valorizzazione dell'ecosistema di Ancona e area del Conero, con capofila il Comune di Ancona in collaborazione con Parco del Conero, CNR-IRBIM, CSV Marche Ets, Polo9, Casa delle Culture - il Pungitopo, Hort, Scholanova di Varano e realizzato con il sostegno di Fondazione Cariverona.

Il progetto Nonturismo si fonda sulla creazione delle redazioni di comunità, formate da abitanti del luogo che si incontrano per confrontarsi su ciò che li unisce e sugli elementi che determinano la propria identità. Attraverso le redazioni di comunità il progetto crea spazi e momenti di dialogo per scrivere, o ri-scrivere, il senso del proprio vivere ad Ancona. Si arriverà così alla pubblicazione di una guida, oggetto fisico prodotto unendo i materiali e gli itinerari creati dalle redazioni. La città avrà uno strumento per raccontarsi a chi viene da fuori e il volume sarà parte di Nonturismo, una collana di guide pubblicata da Ediciclo e dedicata ai viaggiatori che al tour preconfezionato preferiscono l'incontro autentico con lo spirito di un luogo.

La guida di Ancona sarà ideata e curata da "Sineglossa, organizzazione culturale transidisciplinare che applica i processi dell'arte contemporanea alle sfide del nostro tempo per costruire modelli virtuosi di sviluppo sostenibile. Per la collana Nonturismo, Sineglossa ha già curato nel 2020 il volume dedicato a Ussita e tra marzo e ottobre 2022 quello sulla città di Bologna, già alla prima ristampa. (ANSA).