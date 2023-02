Terremoto: Castelli, proposta Musumeci priorità per Italia

La "Riforma su ricostruzione post emergenza è assoluta priorità per l'Italia". Lo scrive in una nota il Commissario alla Ricostruzione e Riparazione post sisma 2016 Guido Castelli in relazione alle parole del Ministro Musumeci sulla necessità di una nuova politica di prevenzione dei grandi rischi.

"La proposta del Ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare Nello Musumeci è un'assoluta priorità per l'Italia", ribadisce Castelli che aggiunge: "il nostro Paese non è nuovo a eventi sismici, che per quanto non prevedibili sono purtroppo una certezza, - ricorda - e i cambiamenti climatici hanno aggravato ulteriormente le fragilità dei nostri territori.

Per questo la prevenzione deve diventare una politica strutturale. Anche nella ricostruzione del Centro Italia, grazie a un chiaro mandato del Governo, faremo la nostra parte per ottenere massimi livelli di sicurezza sismica e idrogeologica".

Il Ministro, ricorda la nota, ha sottolineato anche la necessità di un modello unico per le ricostruzioni, con la definizione di un quadro normativo omogeneo. Castelli a tal proposito sottolinea come "sia assolutamente giunto il tempo di trarre il meglio delle esperienze maturate nelle ricostruzioni negli ultimi decenni. Dobbiamo consegnare al Paese un modello unico, ma capace di adattarsi alle peculiarità dei territori. Va regolato - afferma - con lungimiranza lo snodo che collega la fase emergenziale alla ricostruzione materiale, sociale ed economica. Solo così si eviteranno gli errori e i ritardi del passato, di cui hanno fatto le spese sempre e comunque i terremotati. È impensabile - conclude Castelli - che si debba ogni volta partire da zero, perdendo anni preziosi". (ANSA).