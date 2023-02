Sanità: Ast Ascoli,ambulanza 4x4, soccorsi rapidi sul territorio

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 08 FEB - L'Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Ascoli Piceno ha dotato il servizio di emergenza 118 Piceno Soccorso di una nuova e moderna ambulanza 4x4. Si tratta di un automezzo di ultima generazione, importante per la gestione del soccorso su tutto il territorio nel più breve tempo possibile, con un allestimento tecnologicamente avanzato, dotata infatti di un massaggiatore meccanico automatico che permette, con il solo ausilio della batteria, di massaggiare un paziente per 45 minuti offrendo una rianimazione costante ed efficace senza variazioni dovute alla stanchezza degli operatori, che potranno, durante i cicli rianimatori, comunque assicurare il trasporto del paziente.

L'ambulanza 4x4 garantisce anche il trasporto di pazienti gravemente obesi, con una barella per trasporto bariatrico da 325 kg. con un sistema che permette al veicolo di abbassarsi ed agevolare la manovra di carico degli stessi. A tutto ciò si aggiunge un sistema di sanificazione automatico attivo 24 ore su 24 (7 giorni su 7) che riduce l'attività virale del 98% in meno di due ore.

Il commissario straordinario Vania Carignani sottolinea l'importanza per l'Ast di Ascoli Piceno dell'acquisizione di una nuova ambulanza Craft 4x4: "la Centrale Operativa 118 della Provincia di Ascoli Piceno, avendo competenza su tutto il territorio provinciale di Ascoli Piceno e Fermo, deve disporre di mezzi e risorse adeguati ad un territorio così disomogeneo come quello piceno, che va da una zona montana ad una zona costiera"; "il servizio sanitario deve essere in grado di arrivare ovunque con mezzi performanti - osserva l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini - questa ambulanza è in grado di garantire una maggiore sicurezza a chiunque avrà bisogno di essere soccorso. La nuova sanità che stiamo realizzando passa anche attraverso tutto questo".

Il nuovo mezzo va ad arricchire la dotazione dei mezzi di soccorso del Servizio di Emergenza, che ha in dotazione, per Ascoli Piceno 5 ambulanze avanzate ALS MSA, più 1 per trasporto plasma ed organi e per San Benedetto del Tronto 4 ambulanze avanzate ALS MSA, più uno per trasporto plasma ed organi.

