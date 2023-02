Gdf scopre 'distributore mobile', contrabbando gasolio agricolo

(ANSA) - MACERATA, 06 FEB - Un automezzo-frigo era utilizzato nel Maceratese come una sorta di stazione di rifornimento ambulante di gasolio di contrabbando. E' stato scoperto nel corso di controlli dei finanzieri del Gruppo di Macerata nel territorio provinciale per il contrasto delle frodi in materia di accise, in particolare della fraudolenta circolazione dei carburanti. Il mezzo, controllato, nella zona industriale della città, apparentemente adibito al trasporto di alimenti, alla vista della pattuglia aveva effettuato una manovra insolita e sospetta. Carburante, distributore mobile e furgone sequestrati, l'autista denunciato a piede libero all'Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti proseguono per individuare le fonti di approvvigionamento.

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto nel 'vano frigo' una capiente cisterna metallica, colma di gasolio agricolo sprovvisto di documentazione giustificativa di accompagnamento, dotata di tutti gli strumenti utili per l'erogazione del carburante, tipici di un normale distributore stradale, con tanto di dispositivo elettro-meccanico composto da pistola erogatrice e conta litri professionale. Insomma una vera e propria stazione di rifornimento "ambulante", predisposta per erogare gasolio di contrabbando. Una versione dell'innovativo servizio di rifornimento "a domicilio" sperimentato di recente in Francia e qui riprodotto illegalmente violando norme di sicurezza e di tassazione. (ANSA).