Cantieristica: Silent Yachts, primo catamarano elettrico solare

(ANSA) - ANCONA, 06 FEB - Silent-Yachts ha varato per la prima volta un catamarano elettrico solare nel proprio cantiere navale di Fano (Pesaro Urbino), che è stato acquisito nella primavera del 2022. La prima unità varata è un modello della serie Silent 60. L'imbarcazione è dotata di 42 pannelli solari per 16 kWp di energia solare che alimentano due motori elettrici da 2 x 250 kW. Grazie a una batteria con capacità fino a 210 kWh, sarà in grado di navigare in modo efficiente e a emissioni zero solo con l'energia solare, fino a 100 miglia nautiche al giorno per settimane. Il Silent 60 dispone di quattro luminose cabine ospiti sul ponte inferiore (i diversi layout permettono di avere fino a sei cabine + una cabina equipaggio), inclusa una spaziosa suite armatoriale a prua. A bordo gli spazi sociali sono numerosi: tra questi spicca un ampio salone principale, il pozzetto di poppa, l'accogliente area di prua e il flybridge.

Notevoli le altezze a bordo, che raggiungono, nel salone principale, 2,32 metri. Grazie a un pescaggio inferiore a 1 metro, il Silent 60 può accedere a baie poco profonde, un aspetto cruciale per le crociere ai Caraibi e nel sud-est asiatico. Due plancette a poppa possono essere estese su richiesta dell'armatore per trasportare due moto d'acqua elettriche. La piattaforma idraulica di sollevamento tra le due piattaforme può trasportare un tender di 4 metri. Il sistema solare elettrico è configurato per alimentare tutti i sistemi di bordo senza la necessità di combustibili fossili.. Secondo Michael Köhler, fondatore e Ceo di Silents-Yacht, la garanzia per batterie e pannelli solari è "rispettivamente di 8 e 25 anni". (ANSA).