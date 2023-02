Tartaruga terrestre in difficoltà in spiaggia a Pesaro, salvata

(ANSA) - PESARO, 03 FEB - Tartaruga in difficoltà nei pressi della piccola spiaggia antistante il Circolo Canottieri a Pesaro. Pronto intervento della Guardia Costiera: il personale della Capitaneria di Porto si è, infatti, recato sul posto ed ha recuperato la tartaruga terrestre che era in difficoltà in quanto si trovava in ambiente a lei non favorevole. Una volta portata in Capitaneria di Porto il personale della Guardia Costiera ha contattato il Centro di Recupero Animali Selvatici Regionale (Cras Marche) alle cui cure l'animale è stato affidato.

L'occasione di questo salvataggio è utile per ricordare che a tutti i cittadini che le segnalazioni di animali marini spiaggiati, quali ad esempio tartarughe e delfini, devono essere indirizzate alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di zona, anche telefonicamente (Capitaneria di Porto di Pesaro 072117783280). "In questo modo - ricorda - sarà tempestivamente attivata la catena operativa appositamente predisposta dal Ministero dell'Ambiente per il recupero, l'assistenza e lo studio degli animali che spiaggiano sulle nostre coste". (ANSA).