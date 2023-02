Operaio cade in cantiere edile, in eliambulanza a Torrette

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 FEB - Un incidente sul lavoro è avvenuto oggi ad Ascoli Piceno. Per cause in corso di accertamento, un operaio impegnato in un cantiere edile in centro storico è caduto da alcuni metri di altezza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che a causa dei pluritraumi riportati nella caduta hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasferire il paziente, un 38enne di Spinetoli (Ascoli Piceno), al Trauma Center dell'ospedale Torrette di Ancona con codice di media gravità. (ANSA).