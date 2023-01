Scenografia protagonista di 'Prima scena' con Dante Ferretti

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Dante Ferretti, Margherita Palli, Henning Brockhaus, Giancarlo Colis e Marco Rubeo. Sono gli assi della scenografia internazionale che saranno nelle Marche dal 4 al 26 marzo nei quattro weekend di 'Prima Scena', festival europeo del brand 'Scenaria', dedicato alla scenografia, la cui prima edizione è stata presentata oggi ad Ancona. La manifestazione, con la direzione artistica del tre volte premio Oscar Dante Ferretti, nativo di Macerata, si snoderà tra eventi formativi, masterclass, dialoghi, mostre, film e spettacoli, secondo la formula ideata dall'Associazione di Promozione Sociale Centro Culturale. Quattro i comuni toccati dal festival: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Potenza Picena. Obiettivo, oltre a quello di promuovere e divulgare l'arte della scenografia, è anche di far conoscere le Marche grazie a figure di spessore internazionale come quella di Dante Ferretti e di altri celebri scenografi come Ferdinando Scarfiotti, Carlo Cesarini da Senigallia, Mario Grabuglia. "Ci abbiamo creduto fin dall'inizio - ha detto l'assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi -. La Regione crede molto nel cinema, quale "strumento che consente di valorizzare le Marche dal punto di vista culturale e turistico". Prima scena sarà "uno dei più importanti eventi di scenografia a livello europeo che mette in rete comuni e istituzioni". E secondo il direttore dell'Associazione Centro Culturale Mauro Mazziero, "la scenografia è anche una opportunità di lavoro per tantissime persone". Tra gli appuntamenti più importanti una conferenza spettacolo di Dante Ferretti alla Mole Vanvitelliana di Ancona, il 4 marzo, in apertura del festival, seguita da un'intervista dello scenografo ai conduttori di Hollywood Party (Radio Rai 3). Il 5 marzo Ferretti donerà al Museo Omero di Ancona una copia firmata del plastico del labirinto de 'Il nome della rosa', realizzato dall'artista recanatese Niba e poi celebrerà il suo compleanno con una festa alla Mole con un concerto dell'Orchestra Notturna Clandestina. Nel corso delle due giornate saranno girate interviste audio e video che faranno parte di un docufilm di Lorenzo Cicconi Massi. Tra gli altri ospiti Claudio Orazi, Stefano Artissunch, Giulia Marziali. (ANSA).