Giornata vittime civili guerra, Palazzo Marche s'illumina di blu

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - "Stop bombe sui civili": Palazzo delle Marche, sede ad Ancona degli uffici del Consiglio regionale, si illumina di blu per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre. L'adesione all'iniziativa dell'Anvcg (Associazione per le vittime civili di guerra) si lega alla risoluzione dell'Assemblea legislativa regionale dello scorso 23 novembre sugli effetti dell'uso delle armi esplosive.

Il primo febbraio, in occasione della "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo", la facciata di Palazzo delle Marche si colorerà di blu e sarà esposto lo striscione con la scritta: "Stop bombe sui civili".

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha aderito, con una decisione condivisa all'unanimità, alla campagna dell'Anvcg, con l'obiettivo di ricordare in questa data, stabilita da una legge nazionale del 2017, le vittime civili di tutti i conflitti e di sensibilizzare sulle drammatiche conseguenze delle guerre sulla popolazione.

L'iniziativa, spiega la Regione, si lega alla risoluzione approvata all'unanimità lo scorso 23 novembre dal Consiglio regionale, primo firmatario il vicepresidente Andrea Biancani.

L'atto di indirizzo impegnava a promuovere, in collaborazione con enti locali e istituzioni, campagne di informazione sulle conseguenze della guerra e sul pericolo degli ordigni bellici inesplosi. Nel mondo, ricorda l'Anvcg, "sono attualmente in corso 34 conflitti, tra cui uno nel continente europeo". (ANSA).