Incassa anticipo riparazioni ma non si presenta per lavori

Sedicente operaio ingaggiato per riparazioni post-sisma ad Ancona, si fa versare anticipo sul conto e poi non si presenta dal committente. Agenti di polizia della Questura di Ancona hanno individuato e denunciato un cittadino romeno, senza fissa dimora in Italia, per truffa ai danni di un anconetano.

Quest'ultimo, tramite un sito web, aveva chiesto e individuato l'operaio per la riparazioni nella propria abitazione danneggiata da scosse sismiche lo scorso novembre. Il presunto operaio si è offerto di intervenire, si è fatto inviare le foto dell'abitazione via whatsapp e ha fornito un preventivo di massima, richiedendo il versamento di metà importo, a titolo di anticipo. Dopo l'esecuzione del bonifico, l'operaio ha dato appuntamento per la mattina dopo ma non si è presentato, accampando scuse, dando buca anche ad un secondo appuntamento e poi 'spegnendo' i propri telefoni. Dopo la segnalazione del committente, il presunto operaio è stato denunciato dagli agenti delle Volanti risaliti a lui tramite un'indagine sui cellulari e sugli estremi bancari indicati per il bonifico. (ANSA).