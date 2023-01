Solleva serranda e gli cadono addosso calcinacci, ferito

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - Solleva la serranda del negozio e gli piovono calcinacci e pezzi di pietra in testa. E' successo stamane ad un 49enne originario del Bangladesh, mentre stava aprendo il suo negozio, un minimarket di frutta e verdura, in via Marconi ad Ancona, di fronte all'ufficio postale. E' stato soccorso dalla Croce Gialla che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul luogo anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. (ANSA).