Pd: Chantal Bomprezzi lancia mozione congressuale

Presentata oggi in conferenza stampa la mozione congressuale di Chantal Bomprezzi, candidata segretaria del Pd Marche del PD Marche, ricordando il percorso che ha portato alla piattaforma "Casa Pd Marche"., partendo da 24 ragazze e ragazzi dem, di varia provenienza territoriale, "mossi dalla volontà di farsi parte attiva del Congresso regionale attraverso la condivisione di un'idea di Partito, di valori e di temi". Obiettivo è rendere il Pd "di tutti e non solo di alcuni, superando le divisioni del passato con coraggio e discontinuità. Per questa ragione, questa mozione si contraddistingue per il metodo che ha portato alla sua creazione; senza porre nomi sul tavolo, né avanzando proposte di candidatura. Le idee, i valori e i temi emersi sono stati condivisi con la base, aprendo al dialogo, al confronto e al contributo". Il tutto mantenendo al centro dell'azione politica elementi chiave come "l'attenzione al mondo del terzo settore, la lotta per ridurre le disuguaglianze". E ancora "potenziare il welfare, un sistema che in questi anni la destra ha sempre più ridotto ai minimi termini; lotta al precariato e focus sul mondo del lavoro, trascurato e in perenne mutazione; migliorare la resilienza del nostro territorio, sempre più colpito da eventi climatici estremi che minano il nostro sviluppo economico e il tessuto sociale". "Consapevoli che il nostro vero avversario è la destra che governa, senza visione, la nostra Regione e il nostro paese . si legge nella mozione -, insieme dobbiamo fare una battaglia sulla ricostruzione di una visione lungimirante".

Per Bomprezzi inizia ufficialmente il cammino verso le primarie.

Giovedì 2 febbraio, al circolo Pd di Villa Fastiggi (Pesaro), ci sarà il primo momento di incontro e confronto con il territorio e le militanti e i militanti dem. Sono stati avviati, parallelamente, anche i comitati provinciali a sostegno della mozione Insieme, per rendere il nostro partito una casa innovativa, inclusiva e sostenibile". (ANSA).