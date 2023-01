Minori: Marche, +54% procedimenti civili per disagio familiare

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Nelle Marche, nonostante il calo dei contenziosi civili riguardanti minori dovuto soprattutto motivi tecnici riguardanti formulazione di alcune norme, si è rilevato nell'ultimo anno un maggior numero di procedimento di volontaria giurisdizione (2.608 pendenti; +14%) e in particolare gli interventi a tutela del minore per condotte pregiudizievoli da parte dei genitori. Si è assistito ad un'impennata di nuove cause civili (+54%) di questi procedimenti per interventi a tutela dei ragazzi e in particolare quelli per situazioni di disagio familiare contraddistinti da violenze intra-familiari.

Ad evidenziarlo i dati diffusi dalla Corte d'appello di Ancona in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche.

Pe quanto riguarda i minorenni, si legge nella relazione, sono assai frequenti nel penale procedimenti in materia di delitti contro il patrimonio, come furti, ricettazioni e, in significativo aumento, le rapine, a volte operate nell'ambito di attività illecite commesse dalle cosiddette 'baby gang', responsabili anche di danneggiamenti, risse, lesioni e violenze private". Le pendenze sul fronte penale relativo a minori sono cresciute in un anno da 72 iniziale a 104. (ANSA).