Atletica: Tamberi, voglio una medaglia a Mondiali di Budapest

"Questo è un anno molto importante, ci saranno i Mondiali di Budapest e quella iridata è l'ultima medaglia che mi manca. Da qui a Parigi 2024 sono due anni intensi, spero di coronare altri due sogni, sono molto carico".

Parola di Gianmarco Tamberi, olimpionico di salto in alto a Tokyo 2020, prima del concerto benefico per il Bambin Gesù all'Auditorium della Conciliazione. "Io ospite a Sanremo? Adesso sono in piena preparazione, sarebbe una cosa molto bella, vedremo", conclude l'olimpionico azzurro. (ANSA).