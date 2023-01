Anno giudiziario: appelli più rapidi ma 48% pendenze oltre 2 anni

Qualche raggio di luce per la giustizia civile marchigiana arriva per le cause in appello per le quali durante lo scorso anno si è rilevata una riduzione di pendenze del 13% (da 5.387 a 4.814) e una durata media (cosiddetto 'disposition time' considerato tra i criteri del Pnrr) in discesa a 493 giorni (nel 2019 era 664 e nel 2020 era 718 e nel 2021era 591). A questi dati confortanti, forniti durante l'apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche nell'intervento del presidente Luigi Catelli, se ne affianca uno negativo relativo "all'arretrato patologico", perché le "cause ultra-biennali", pur riducendosi, restano comunque il 48,64% del totale nell'ambito di un trend di pendenze finali che è in discesa (da 4.814 a 4.173).

Per quanto riguarda i tribunali civili delle Marche prosegue la costante tendenza alla diminuzione delle cause pendenti (da 16.525 a 14.002; -15%) dovute in particolare al calo di nuove iscrizioni (9.478; -22%) e nonostante una diminuzione di procedimenti definiti (12.001; -12%). (ANSA).