A Senigallia raduno Nazionale pallavolo sordi volley maschile

(ANSA) - SENIGALLLIA, 28 GEN - Al palazzetto dello sport di Senigallia (Ancona) si tiene in questi giorni il primo raduno della Nazionale di pallavolo sordi di volley maschile. La squadra, allenata da Matteo Zamponi e dal vice Teodoro Fischetto, si preparerà fino a a domenica 29 gennaio nell'impianto sportivo di via Capanna messo a disposizione dall'amministrazione comunale. L'iniziativa, voluta fortemente dal direttore tecnico della squadra Nazionale, Diego Pieroni, che vive proprio a Senigallia, vedrà i 14 atleti provenienti da 9 diverse regioni italiane contendersi un posto fra i convocati.

Oltre agli allenamenti, si terrà sempre al palazzetto anche un'amichevole con la formazione Virtus Fano (serie C): porte aperte sabato 28 alle 16:30. Stessa sede per l'incontro alle 10:30 della Nazionale con i giovani studenti degli istituti comprensivi della città e dei rappresentanti del Comitato Paralimpico, della FSSI - Federazione Sport Sordi Italia, del Coni e del Panathlon. (ANSA).