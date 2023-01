Incendi: a fuoco Profilglass a Fano, intervengono Vvf

(ANSA) - FANO, 27 GEN - Un incendio accidentale si è sviluppato all'interno dell'azienda Profilglass a Bellocchi di Fano (Pesaro Urbino) nel settore della laminazione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul luogo, nel giro di 15 minuti hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza l'area. La squadra di Fano, in collaborazione con i colleghi di Pesaro, è arrivata con quattro autobotti, un'autoscala ed un mezzo 4x4. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco.

L'amministrazione comunale, attraverso il suo Ufficio Ambiente, Arpam e Asur, si sono attivati celermente per svolgere delle analisi finalizzate ad indagare sull'eventuale rischio ambientale collegato all'incendio. Installati dispositivi per il campionamento delle sostanze organiche volatili e sono state azionate due pompe per analizzare le Pm10 e i metalli. La fase di indagine durerà fino a domani, quando le analisi verranno consegnate al laboratorio dell'Arpam. Il Comune di Fano segue costantemente l'evolversi della situazione. (ANSA).