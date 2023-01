Sanità: giunta Marche indica Maria Capalbo come dg Inrca

La giunta regionale delle Marche ha indicato l'ex direttrice generale dell'Azienda ospedali riuniti Marche Nord e attuale commissaria Azienda sanitaria territoriale 1 di Pesaro Urbino, come nuovo dg Inrca (Istituto nazionale ricovero e cura anziani). La scelta dell'Esecutivo ora andrà al vaglio del Ministero della Salute prima dell'ufficializzazione della nomina.

Per quanto riguarda le varie Aziende sanitarie territoriali (Ast), scadrà il 20 febbraio il termine per la selezione, in particolare per le domande finalizzati ad entrare nell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale delle Ast. Poi la "Commissione, composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, - ha spiegato la Regione - provvederà alla valutazione dei titoli, stabilendo preventivamente i criteri. I candidati sosterranno successivamente un colloquio individuale finalizzato ad accertare il possesso delle capacità e competenze tecnico-gestionali e manageriali" prima della successiva nomina.

(ANSA).