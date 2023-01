Giorno Memoria: Macerata, Medaglie d'Onore a familiari deportati

(ANSA) - MACERATA, 26 GEN - Domani 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria per ricordare i morti della Shoah, incontro tra il Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, e i familiari di cinque cittadini residenti nel Maceratese, ora deceduti, internati nei campi di concentramento in Germania tra il 1943 e il 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale. A Giuseppe Amaolo, Gioacchino Bracalente, Lorenzo Staffolani, Ferdinando Conti e Pasquale Scocco (a questi si aggiunge Amedeo Pierella che ha già ricevuto il riconoscimento alla presenza anche del sindaco di Appignano), il Prefetto consegnerà, a titolo di risarcimento morale come prevede la Legge, la Medaglia d'Onore concessa dal Presidente della Repubblica.

Il riconoscimento "a testimonianza del perpetuo riconoscimento dello Stato, insieme al conforto nel ricordo, come monito per le future generazioni". La cerimonia di consegna avverrà in tre diversi momenti a Civitanova Marche (Teatro Rossini), Montecosaro (Sala consiliare) e Macerata (Sala consiliare), alla presenza anche dei rispettivi Primi cittadini e degli studenti delle scuole della provincia. Nel corso della mattinata di domani, inoltre, Pierella sarà presente anche alla cerimonia di intitolazione di un'aula all'Università di Macerata. "Le commemorazioni di quest'anno - ricorda il Prefetto Ferdani - intendono ricordare le vittime della Shoah e in particolar modo i deportati di questo territorio, alla cui memoria è conferita la Medaglia d'Onore del Presidente della Repubblica".

Cerimonia anche ad Ancona. Alle 10.30 il prefetto di Ancona Darco Pellos consegnerà, nel Palazzo del Governo, le medaglie d'onore a sette cittadini della provincia: militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Presso la Sala del Pianoforte della prefettura di Ancona saranno esposte le opere "I volti della memoria" dello scultore Angelo Melaranci. La visione delle opere sarà possibile dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 dalle 10 alle 12. Alla manifestazione per la Giornata della memoria parteciperanno le autorità civili e militari e i familiari degli insigniti. (ANSA).