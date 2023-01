Comuni: Ancona, aggiudicati lavori 4,5 mln manutenzione strade

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Il Comune di Ancona ha aggiudicato lavori per i cinque lotti di manutenzione delle strade cittadine. Il totale degli interventi, fa sapere, "ammonta a 4,5 milioni di euro; sono in corso verifiche dei requisiti delle imprese aggiudicatarie, prima di consegnare i lavori". "Il primo lotto (via Via Conca) aggiudicato alla ditta Emas Srl di Colturano (Milano). Il secondo lotto (parte di via Primo Maggio e di via Scataglini) assegnato alla Consorzio con.co.s. di Santarcangelo di Romagna (Rimini). Il terzo lotto (vie Fabriano, Leoni, Macerata, Marchetti, Monte San Vicino, Verdi) alla Santise costruzioni srl di Cosenza. Il quarto lotto (parte di via Albertini, via Mamiani e adiacente parcheggio, parte di via Scrima e via XXV aprile, via Pasubio) alla Bagnoli Srl di Castropignano (Campobasso).

"Il quinto lotto (parti di via Brecce Bianche, le vie Di Vittorio, Madonnetta, Montacuto, Panoramica, Poggio e Zuccarini) aggiudicato a Pipponzi Srl di Civitanova Marche (Macerata).

"Appena le temperature saliranno, siamo pronti a iniziare questo rilevante intervento dal punto di vista risolutivo ed economico, visto il notevole impegno di spesa di 4,5 milioni di euro - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini -. Le pavimentazioni stradali hanno un ciclo di vita che richiede continui interventi di rifacimento: ogni anno si interviene sulle strade più ammalorate ma l'anno dopo ce ne saranno altre da fare, a ciclo continuo, considerando che il Comune ha circa 500 km di strade. Limitati ammaloramenti, anche su strade dov'erano state eseguite nuove pavimentazioni, possono presentarsi a distanza di qualche anno dal rifacimento, perché la sottostruttura stradale può produrre deficienze imprevedibili, impreviste, dovute al fatto che i sottofondi nel tempo hanno subito continue manomissioni per la presenza e lavori sui sottoservizi. Ciò finisce per modificarne l'omogeneità, procurando ammaloramenti anche dopo nuove asfaltature". Il Comune "ha messo in campo in questi anni una spesa costante per manutenere le strade e ogni anno si procede a una verifica di tutto questo patrimonio, accertandone lo stato e programmando a rotazione gli interventi, partendo da quelli più urgenti". (ANSA).