Teatro: Eureka porta in scena commedia Eduardo a Osimo

Il teatro di Eduardo De Filippo approda a Osimo (Ancona), sul palco della Nuova Fenice, con l'associazione culturale Eureka che porta in scena "Ditegli sempre di sì", con la regia di Massimo Russo, dal 26 al 29 gennaio. La commedia aveva un altro titolo: "Chillo è pazzo!".

Nel 1927 Eduardo rivisita il testo alleggerendolo dagli eccessi ed enfatizzandone l'intreccio e lo studio dei personaggi.

L'opera nasce come la tipica commedia degli equivoci, a tratti esilaranti, che degenerano inesorabilmente, ma che rendono 'comica' una condizione di vita assolutamente drammatica.

Il testo affronta il tema "manicomi", evidenziandone con sferzante ironia il disagio e avviando il percorso di un percepito sociale che ne farà decretare la chiusura 50 anni più tardi. Protagonista della farsa è Michele, un pazzo 'metodico', che soffre di atavismo. Rinchiuso in un manicomio, solo uno psichiatra eccessivamente ottimista gli permette di tornare a casa di sua sorella Teresa, vedova, che nasconde il segreto della sua degenza per non danneggiarlo, e che lo riceve con grande spirito di accoglienza. "In questa messa in scena abbiamo lavorato molto sul personaggio e sulle emozioni - dice il regista Russo - non esitando sulla comicità fine a se stessa o sulle singole intenzioni, ma lasciando spazio al lavoro dell'attore in una squadra di attori ed alla costruzione di una pièce che compenetri gioia e tristezza". (ANSA).