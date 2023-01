Fuggono dopo incidente: denunciati padre e figlio

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo hanno denunciato alla Procura per fuga in caso di incidente con danni a persone ed omissione di soccorso due uomini, padre e figlio: i due si erano dati alla fuga dopo un sinistro, in cui era rimasto ferito un altro conducente, senza prestare soccorso. Inoltre una volta individuati, il padre ha dichiarato falsamente di essere lui alla guida dell'auto, forse per sollevare da responsabilità penali il figlio. Circostanza poi smentita dagli approfondimenti investigativi dei militari. I carabinieri li avevano individuati analizzando i filmati dei sistemi pubblici di videosorveglianza (ANSA).