Vaccini: Marche,via a prenotazioni richiami anti-Covid 5-11 anni

(ANSA) - ANCONA, 24 GEN - Per il vaccino anti-Covid si estende la raccomandazione della dose di richiamo ai bambini nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2. Lo comunica la Regione che informa: la prenotazione sarà possibile da mercoledì 25 gennaio alle ore 10. La dose booster sarà resa disponibile anche per il richiamo dei bambini, fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha potestà genitoriale.

"La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), - fa sapere la Regione - ha infatti autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty come dose di richiamo per questa fascia di età". "Si raccomanda in particolare ai Pediatri di Libera Scelta l'offerta della vaccinazione ai soggetti fragili che presentino le condizioni specificate nella circolare, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2. Deve essere trascorso un intervallo di almeno tre mesi fra la somministrazione di Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 e l'ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19".

"Le vaccinazioni potranno essere effettuate anche nelle strutture individuate dai Distretti sanitari per la popolazione pediatrica 5-11 anni", come indicato nel sito della Regione Marche all'indirizzo: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Pre notazioni/Terza-Dose-fascia-5-11-anni Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la tessera sanitaria e il codice fiscale del bambino, e con le modalità note, il portale di Poste Italiane. (ANSA).