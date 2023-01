Calci a porta Potes Fermo e minacce a operatori 118

Calci alla porta della sede della Potes nell'ospedale Murri di Fermo e minacce agli operatori del 118. E' successo ieri, protagonista un uomo di circa 40 anni, proveniente dalla provincia di Ascoli Piceno. Sono subito intervenuti il personale della sicurezza e la Polizia di Stato: ala vista delgi agenti il 40enne è tornato alla calma. "Con rammarico capita in più occasioni di leggere notizie allarmanti che riferiscono di aggressioni e comportamenti violenti nei confronti dei professionisti sanitari delle strutture ospedaliere, in particolar modo pronto soccorso e guardie mediche - commenta il commissario straordinario dell'Ast di Fermo Roberto Grinta -. Un episodio di questo genere è avvenuto ieri anche a Fermo, con un soggetto che si è scagliato contro la sede Potes ed il personale del 118, nei pressi dell'ingresso del Pronto soccorso.

Fortunatamente il tempestivo intervento delle guardie giurate, e poco dopo delle forze dell'ordine, ha consentito di riportare la situazione alla calma. Ringrazio tutti gli operatori della sicurezza che con professionalità hanno risolto il problema".

Grinta rivolge anche "un pensiero di gratitudine e solidarietà a tutti i nostri sanitari, in particolare a medici, infermieri ed Oss del Pronto soccorso, guidati dal direttore facente funzioni dr. Antonio Ciucani, che lavorano quotidianamente per rispondere in modo efficiente e tempestivo a situazioni emergenziali. È spiacevole - sottolinea - che talvolta debbano anche subire condotte aggressive e confrontarsi con situazioni che nulla hanno a che fare con l'assistenza sanitaria". Grinta rileva che in queste prime settimane del 2023, il pronto soccorso del Murri "sta registrando un numero di accessi molto consistente, determinato anche da numerose forme influenzali che hanno acuito la pressione sulla struttura, ma gli operatori stanno rispondendo egregiamente e nel miglior modo possibile, con le risorse a disposizione, alle esigenze di primo intervento" (ANSA).